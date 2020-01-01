Вадим Васильев занимал пост вице-президента и генерального директора в «Монако». В высшем руководстве «монегасков» Васильев проработал с 2013 года по 2019 год. Напомним, что «Спартак» объявил об уходе с поста генерального директора Томаса Цорна, который работал в московском клубе с мая 2019 года.