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Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»
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По информации издания, руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Васильева на пост генерального директора вместо Томаса Цорна, который покинул свой пост. Васильев с 2013 по 2019 год занимал пост вице-президента и генерального директора «Монако».В источнике
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С чего всё начиналось
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Вадим Васильев готов занять пост генерального директора «Спартака»

Вадим Васильев занимал пост вице-президента и генерального директора в «Монако». В высшем руководстве «монегасков» Васильев проработал с 2013 года по 2019 год. Напомним, что «Спартак» объявил об уходе с поста генерального директора Томаса Цорна, который работал в московском клубе с мая 2019 года.
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