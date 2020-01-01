НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Бывший врач «Реала»: у нас с Рамосом было серьёзное противостояние
Sports.ru
  • Sports.ru
  • FootballHD
  • Евро-футбол.ру
Бывший врач «Реала» Хесус Ольмо рассказал о взаимоотношениях с капитаном мадридского клуба Серхио Рамосом.В источнике
Подробнее о событии
alt

Бывший доктор «Реала»: «Бэйл мог бы быть хорош в любом виде спорте»

Евро-футбол.ру 16:18
alt

Бывший доктор «Реала»: «Бэйл – лучший атлет из всех, что я видел»

Soccer.ru 16:17 
alt

Бывший врач «Реала»: у нас с Рамосом было серьёзное противостояние

Чемпионат 16:25
реклама
Главное
Новости