Бывший вратарь «Краснодара» Крицюк продолжит карьеру в Португалии

В минувшем сезоне Крицюк провел за «Краснодар» шесть матчей, в которых пропустил семь мячей. Ранее Крицюк уже успел поиграть в Португалии, где защищал цвета «Браги» и «Риу Аве». Также на его счету есть два матча и один пропущенный мяч в составе национальной команды России.