Бывший вратарь «Краснодара» Крицюк продолжит карьеру в Португалии
В минувшем сезоне Крицюк провел за «Краснодар» шесть матчей, в которых пропустил семь мячей. Ранее Крицюк уже успел поиграть в Португалии, где защищал цвета «Браги» и «Риу Аве». Также на его счету есть два матча и один пропущенный мяч в составе национальной команды России.В источнике
С чего всё начиналось
В сезоне-2019/20 Крицюк принял участие в 6 матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей. Напомним, что российский вратарь до перехода в краснодарский клуб уже выступал в Португалии — с 2013 по 2016 год за «Брагу» и «Риу Аве».