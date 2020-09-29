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Бывший вратарь «Краснодара» Крицюк продолжит карьеру в Португалии
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В минувшем сезоне Крицюк провел за «Краснодар» шесть матчей, в которых пропустил семь мячей. Ранее Крицюк уже успел поиграть в Португалии, где защищал цвета «Браги» и «Риу Аве». Также на его счету есть два матча и один пропущенный мяч в составе национальной команды России.В источнике
С чего всё начиналось
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Крицюк перейдет в португальский «Белененсеш»

В сезоне-2019/20 Крицюк принял участие в 6 матчах за «Краснодар» и пропустил 7 мячей. Напомним, что российский вратарь до перехода в краснодарский клуб уже выступал в Португалии — с 2013 по 2016 год за «Брагу» и «Риу Аве».
Спорт-Экспресс вчера в 16:59
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СМИ: Крицюк может продолжить карьеру в Португалии

Матч ТВ 02:14
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Крицюк переходит в португальский «Белененсеш». В июле вратарь расторг контракт с «Краснодаром»

Sports.ru вчера в 21:44
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СМИ: экс-вратарь «Краснодара» Крицюк продолжит карьеру в чемпионате Португалии

Газета.Ru вчера в 19:35
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