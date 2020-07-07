Экс-футболист «Спартака» Митрюшкин может стать одноклубником Головина
Бывший футболист московского "Спартака" Антон Митрюшкин текущим летом может сменить клубную прописку. Голкипер может стать одноклубником Александра Головина по "Монако", где он уже провел несколько тренировок.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», экс-голкипер «Спартака», перебравшийся в Швейцарию в 2016 году, уже провел тренировки с командой из княжества, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин. В «Сьоне» сложная финансовая ситуация, возникшая в период пандемии коронавируса.