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Экс-футболист «Спартака» Митрюшкин может стать одноклубником Головина
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Бывший футболист московского "Спартака" Антон Митрюшкин текущим летом может сменить клубную прописку. Голкипер может стать одноклубником Александра Головина по "Монако", где он уже провел несколько тренировок.В источнике
С чего всё начиналось
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Митрюшкин в «Монако». Экс-вратарь «Спартака» тренируется с Головиным

Как стало известно «СЭ», экс-голкипер «Спартака», перебравшийся в Швейцарию в 2016 году, уже провел тренировки с командой из княжества, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин. В «Сьоне» сложная финансовая ситуация, возникшая в период пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 14:00
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Агент Сафонов: Митрюшкин талантливее Максименко, Антон мог стать основным в «Спартаке»

Metaratings 05:58
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Экс-футболист «Спартака» Митрюшкин может стать одноклубником Головина

Вести.Ru 02:30
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Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин может продолжить карьеру в «Монако»

Sport24.ru вчера в 20:31 
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