Как стало известно «СЭ», экс-голкипер «Спартака», перебравшийся в Швейцарию в 2016 году, уже провел тренировки с командой из княжества, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин. В «Сьоне» сложная финансовая ситуация, возникшая в период пандемии коронавируса.