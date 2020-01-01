НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
Максим Ляпин возглавил селекционную службу «Торпедо»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
На должность руководителя селекционной службы «Торпедо» назначен Максим Ляпин, информирует официальный сайт автозаводцев.В источнике
Подробнее о событии
alt

Максим Ляпин возглавил селекционную службу «Торпедо»

Футбол на Куличках 13:25
alt

Бывший селекционер «Крыльев Советов» стал спортивным директором «Торпедо»

Sportbox.RU 12:09
alt

Бывший селекционер «Крыльев Советов» стал спортивным директором «Торпедо»

Матч ТВ 12:09
реклама
Главное
Новости