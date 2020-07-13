НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
CT newsCT news
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Metaratings
  • Городовой1:17
  • Piter.tv1:01
Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».В источнике
22
Подробнее о событии
alt

CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Гонсалес на дисквалификацию

РИА Новости 07:30
alt

«Ман Сити» готовился к заседанию в CAS до того, как УЕФА вынес решение о запрете на участие в ЛЧ

Sports.ru 04:22
alt

Гвардиола у экрана телевизора праздновал отмену дисквалификации «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Матч ТВ вчера в 22:03
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости