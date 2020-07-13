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CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Metaratings
  • Городовой1:17
  • Piter.tv1:01
Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».В источнике
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«Ман Сити» победил УЕФА, РФС рассмотрит поведение Карпина и Кикнадзе, Капризов уже в «Миннесоте»

Советский спорт 01:00
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Бан «Ман Сити» в ЛЧ отменен, «Реал» почти чемпион, «МЮ» оступился, Капризов в «Миннесоте», клуб НФЛ меняет название из-за расизма и другие новости утра

Sports.ru 00:00
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Гвардиола у экрана телевизора праздновал отмену дисквалификации «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Матч ТВ вчера в 22:03
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