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CAS в июле вынесет решение по апелляции «Манчестер Сити»
РБК
  • РБК
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  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
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Напомним, что англичане были отстранены от Лиги чемпионов на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.В источнике
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CAS сообщил, когда объявит решение по апелляции «Манчестер Сити»

RT на русском 11:37
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Решение по апелляции «Манчестер Сити» на отстранение от еврокубков объявят в июле

Sportbox.RU 11:35
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Решение по апелляции «Манчестер Сити» на отстранение от еврокубков объявят в июле

Матч ТВ 11:35
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