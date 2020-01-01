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«Чайка» расстается с 8 футболистами
Тульский футбол
  • Тульский футбол
«Чайка» на официальном сайте сообщила о том, что команду покинут восемь футболистов, у которых закончились контракты.В источнике
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