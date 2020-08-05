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«Чайка» в Кубке России сыграет с «Текстильщиком»
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В Москве прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ.В источнике
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Состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России

Sport24.ru 06:44 
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Состоялась жеребьёвка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ

Футбол России 06:42
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РФС объявил результаты жеребьевки Кубка России для команд ФНЛ

Матч ТВ 06:41
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