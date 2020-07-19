Чалханоглу считает, что «Милану» повезло с Пиоли

Форвард "Милана" Хакан Чалханоглу поделился впечатлениями после матча 34-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (5:1). Он высоко оценил работу главного тренера команды Стефано Пиоли.