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Чалханоглу считает, что «Милану» повезло с Пиоли
Газета.Ru
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Форвард "Милана" Хакан Чалханоглу поделился впечатлениями после матча 34-го тура чемпионата Италии с "Болоньей" (5:1). Он высоко оценил работу главного тренера команды Стефано Пиоли.В источнике
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Стефано Пиоли: Теперь «Милан» - команда. Но мы еще не достигли нашей цели

Советский спорт 04:21
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Стефано Пиоли: «Теперь „Милан“ — команда. Мы наслаждается тем, как играем»

Матч ТВ 03:55
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Стефано Пиоли: «Теперь „Милан“ — команда. Мы наслаждается тем, как играем»

Sportbox.RU 03:55
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