НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Чалханоглу вернулся к тренировкам в общей группе
Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу восстановился после мышечной травмы. Сегодня он тренировался в общей группе «красно-черных».В источнике
Подробнее о событии
alt

Чалханоглу вернулся к тренировкам в общей группе

Soccer.ru 20 февраля в 11:59 
реклама
Главное
Новости