НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
«Ростов» и ЦСКА объявили составы
Чемпионат-Ростов
  • Чемпионат-Ростов
  • Футбол России
  • КП - Ростов-на-Дону
  • Metaratings
  • FootballHD
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
Стали известны составы «Ростова» и ЦСКА на матч 21-го тура РПЛ.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

«Ростов» и ЦСКА назвали стартовые составы. Чалов и Дзагоев остались в запасе

Metaratings 05:58
alt

«Ростов» и ЦСКА объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 05:50
alt

«Ростов» — ЦСКА: гости начнут матч без нападающих в составе

Чемпионат 05:40
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости