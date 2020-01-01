НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Бомбардир.руБомбардир.ру
Чалов пропустит матчи молодежной сборной России из-за травмы
FootballHD
  • FootballHD
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • LiveResult.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
Нападающий ЦСКА Федор Чалов не поможет молодежной сборной России в сентябрьских матчах. У футболиста снова возникли проблемы с коленным суставом.В источнике
Подробнее о событии
alt

У Чалова снова проблемы, форвард покинул лагерь молодёжной сборной России

Sport.ru 16:14
alt

Чалов из-за проблем с коленом покинул расположение молодежной сборной России

Sports.ru 15:24
alt

Чалов пропустит ближайшие матчи молодежной сборной России из-за проблем с коленом

Матч ТВ 15:11
реклама
Главное
Новости