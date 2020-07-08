Чалов забил во втором матче РПЛ подряд

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов забил «Оренбургу» в матче 27-го тура РПЛ и отметился голом во второй встрече чемпионата России подряд. На 32-й минуте армейцы открыли счёт.