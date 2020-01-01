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Чалов забил за ЦСКА в третьем матче подряд
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Казанцы забили ответный мяч с пенальти и отобрали очки у фаворита.В источнике
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«Бильярдист» Федор Чалов забил лучший гол 28-го тура!

Sportbox.RU вчера в 10:38
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Чалов – о награде лучшему игроку матча против «Рубина: «Думаю, я получил приз по блату»

Евро-футбол.ру вчера в 08:52
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Чалов: «Сделаем всё, чтобы занять второе место»

Soccer.ru 12 июля в 14:35
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