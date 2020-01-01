Чанов не понимает, почему Акинфеева нельзя сравнивать с Яшиным

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов сравнил голкипера команды Игоря Акинфеева с легендарным вратарём сборной СССР Львом Яшиным. В источнике