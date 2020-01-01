НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНурмагомедов продолжает подготовку к бою с Фергюсоном на UFC 249Дзюба раскритиковал идею об аннулировании сезонаФутболисты «Динамо» отказались от сокращения зарплаты на 40%Комментатор Уткин оскорбил ДзюбуУЕФА призывает лиги не завершать национальные чемпионатыRT на русскомЧанов не понимает, почему Акинфеева нельзя сравнивать с ЯшинымSports.ru4Sports.ruФутбол РоссииRT на русскомBookmaker-ratings.ruБывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов сравнил голкипера команды Игоря Акинфеева с легендарным вратарём сборной СССР Львом Яшиным.В источнике Комментировать13Подробнее о событии Вячеслав Чанов поставил Акинфеева на один уровень с ЯшинымГЛАС.RU 07:39Чанов: «Ни один голкипер в ЦСКА не имел шанса сдвинуть Акинфеева»Soccer.ru 06:29 Чанов: Акинфеев - уникальный вратарь. Пусть играет хоть до 50 лет!Футбол России 06:23рекламаГлавноеНурмагомедов продолжает подготовку к бою с Фергюсоном на UFC 249Дзюба раскритиковал идею об аннулировании сезонаФутболисты «Динамо» отказались от сокращения зарплаты на 40%Комментатор Уткин оскорбил ДзюбуУЕФА призывает лиги не завершать национальные чемпионатыНовости