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Чанов не понимает, почему Акинфеева нельзя сравнивать с Яшиным
Sports.ru
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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов сравнил голкипера команды Игоря Акинфеева с легендарным вратарём сборной СССР Львом Яшиным.В источнике
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Вячеслав Чанов поставил Акинфеева на один уровень с Яшиным

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Чанов: «Ни один голкипер в ЦСКА не имел шанса сдвинуть Акинфеева»

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Чанов: Акинфеев - уникальный вратарь. Пусть играет хоть до 50 лет!

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