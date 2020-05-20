НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Бомбардир.руБомбардир.ру
Чеферин: «Рассчитываем завершить Лигу чемпионов до конца августа»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • LiveSport.ru
  • Спорт-Экспресс
  • PROСПОРТ Казахстан
  • ZIK
  • Вечерняя Москва
  • Матч ТВ
  • Sputnik Беларусь
  • Tengrinews.kz
  • RBC.ua
  • Soccer365.ru
УЕФА надеется завершить розыгрыш Лиги чемпионов до конца конце августа, сказал президент организации Александер Чеферин.В источнике
Подробнее о событии
alt

УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов до конца августа

Sportbox.RU 10:34
alt

УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов до конца августа

Матч ТВ 10:34
alt

Розыгрыш Лиги чемпионов планируется завершить к концу августа

Коммерсантъ 09:56
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости