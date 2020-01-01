Чеферин: скоро старый добрый футбол вернётся
Пока футбол не вернётся, люди не смогут понять, что ситуация нормализовалась. Футбол изменится, но лишь на короткое время. Мир переживал войны и эпидемии.В источнике Скоро у нас будет старый добрый футбол. Мы хотели бы, чтобы футбол вернулся на поля как можно скорее, но это, прежде всего, зависит от решений властей. При соблюдении всех медицинских требований и без зрителей матчи могут вернуться относительно скоро. Но это решает не спорт, а политика.
Советский спорт вчера в 16:00
Спорт-Экспресс вчера в 15:18