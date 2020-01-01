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Чех: «В 2009 году проиграли „Барселоне“ из-за плохого судейства»
Ранее Петр Чех назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего играть.В источнике
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Чех вспомнил финал Лиги чемпионов с «МЮ»: От поражения в Москве разрывалось сердце

Советский спорт 08:17
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Чех: «В 2009 году проиграли „Барселоне“ из-за плохого судейства»

Soccer.ru 03:14 
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Петр Чех: от поражения в Москве разрывалось сердце. Это было похоже на матч с «Барселоной»

Чемпионат 03:00
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