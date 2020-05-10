Чех назвал Руни самым непростым соперником для него как вратаря

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех заявил, что считает экс-форварда «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйна Руни самым непростым соперником для него как голкипера. В источнике