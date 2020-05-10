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Чех назвал Руни самым непростым соперником для него как вратаря
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Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех заявил, что считает экс-форварда «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйна Руни самым непростым соперником для него как голкипера.В источнике
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Чех назвал самого непростого соперника в своей вратарской карьере

Матч ТВ 15:47
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Чех назвал самого непростого соперника в своей вратарской карьере

Sportbox.RU 15:47
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Чех назвал Руни своим самым непростым соперником в карьере

RT на русском 14:52
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