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Челси — Барнсли 6:0
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Параллельно в «Лестере» местный одноименный клуб принимает «Арсенал» из Лондона. Там после стартовых 45 минут счет не открыт – 0:0.В источнике
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Хаверц оформил хет-трик. Это его первые голы за «Челси»

Спорт-Экспресс 17:15
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Хаверц: «Я очень рад забить первый хет-трик за „Челси“»

Sport24.ru 19:59 
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Новички «Челси» оторвались в Кубке лиги: Хавертц сделал хет-трик (первый в карьере), Чилуэлл – ассист, Силва отыграл час

Sports.ru 17:48
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