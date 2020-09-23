НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Челси — Барнсли 6:0
UA-Футбол
  • UA-Футбол
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
  • Sport24.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
  • Общественная служба новостей
  • ChelseaNews.Ru
  • Football-fun.ru
  • FootballHD
  • Telegraf.com.ua
  • Гол.ру
На 19-й минуте счет открыл Тэмми Абрахам, а на 28-й минуте отличился Кай Хаверц. Параллельно в «Лестере» местный одноименный клуб принимает «Арсенал» из Лондона.В источнике
Подробнее о событии
alt

Кай Хаверц: Рад сделать первый хет-трик за «Челси»

Советский спорт 00:52
alt

Хавертц о хет-трике «Барнсли»: «Это только начало, хочу забивать еще больше»

Sports.ru 04:20
alt

Холанд — о 44 голах за прошлый сезон: «Я не удовлетворен. Легко мог забить больше 50 голов»

Sport24.ru 04:51 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости