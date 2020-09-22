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«Челси» — «Барнсли»: неудобный соперник
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Предлагаем прогноз на матч Кубка Английской лиги, в котором 23 сентября «Челси» принимает «Барнсли».В источнике
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«Челси» — «Барнсли». Трансляция

Sport24.ru 13:08
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Ставка на поединок Челси - Барнсли 23 Сентября 2020 года от Руслана Алиева

Ставка TV 14:39
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Челси - Барнсли: где смотреть матч

Евро-футбол.ру вчера в 19:03
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