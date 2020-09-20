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Челси — Ливерпуль 0:0 (1-й тайм)
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Опубликованы составы лондонского "Челси" и "Ливерпуля" на матч второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).В источнике
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Подробнее о событии
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«Челси» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Евро-футбол.ру 10:53
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«Челси» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы

Sport24.ru 10:39 
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«Челси» – «Ливерпуль» – 0:0. Онлайн-трансляция, Салах, Мане, Вернер и Хавертц в старте, Тиаго – в запасе

Sports.ru 06:15
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