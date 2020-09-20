НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Lenta.ruLenta.ru
Челси — Ливерпуль 0:2
Sports.ru
  • Sports.ru
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане забил гол после нелепой ошибки вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Эпизод произошел на 54-й минуте встречи в рамках второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).В источнике
Подробнее о событии
alt

Форвард «Ливерпуля» забил «Челси» после нелепой ошибки вратаря

Lenta.ru 12:56
alt

Мане перехватил пас Кепы и забил «Челси» в пустые ворота

Sports.ru 12:54
alt

«Челси» — «Ливерпуль»: Алисон отразил пенальти, назначенный за фол Алькантары на Вернере

Чемпионат 13:05
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости