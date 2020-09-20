Челси — Ливерпуль 0:2

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане забил гол после нелепой ошибки вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Эпизод произошел на 54-й минуте встречи в рамках второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).