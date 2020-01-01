Челси — Ливерпуль 2:0 (2-й тайм)

Сегодня, 3 марта лондонский «Челси» примет на домашней арене «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Стэмфорд Бридж» и стартует в 22.45 мск.