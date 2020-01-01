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Челси — Ливерпуль 2:0 (2-й тайм)
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Сегодня, 3 марта лондонский «Челси» примет на домашней арене «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Стэмфорд Бридж» и стартует в 22.45 мск.В источнике
Подробнее о событии
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«Челси» обыгрывает «Ливерпуль». Онлайн Кубка Англии

Матч ТВ 14:35
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«Челси» — «Ливерпуль»: видеотрансляция матча 1/8 финала Кубка Англии

Спорт-Экспресс 12:45
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«Челси» — «Ливерпуль»: составы команд на матч Кубка Англии

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