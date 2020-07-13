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«Челси» – «Норвич»: лондонцы очков не потеряют
FootballHD
  • FootballHD
Во вторник 14 июля стартует очередной тур Премьер-лиги, который откроется матчем «Челси» - «Норвича» - наши эксперты подготовили прогноз на этот поединок.В источнике
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Чемпионат Англии. «Челси» - «Норвич». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 15:10
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«Челси» — «Норвич». Трансляция

Sport24.ru 13:36
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«Челси» — «Норвич Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15

Чемпионат 13:31
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