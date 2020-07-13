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«Челси» – «Норвич»: лондонцы очков не потеряют

Во вторник 14 июля стартует очередной тур Премьер-лиги, который откроется матчем «Челси» - «Норвича» - наши эксперты подготовили прогноз на этот поединок.