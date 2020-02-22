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Челси — Тоттенхэм 2:0 (2-й тайм)
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Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата Англии между лондонскими клубами "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур".В источнике
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Челси – Тоттенхэм 2:0 (2 тайм)

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Моуринью сказал, что «Тоттенхэм» без Сона или Кейна не побеждал с 2014-го. Мы проверили – Жозе почти прав (но в итоге неправ)

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