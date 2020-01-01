НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Баллак: Вернер подходит «Челси»
Metaratings
  • Metaratings
  • Football-fun.ru
  • Sports.ru
  • Вести.Ru
  • Sportbox.RU
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
  • FootballHD
  • Soccer.ru
  • ChelseaNews.Ru
  • Sportliga.com
Бывший полузащитник «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак поделился мнением о возможном переходе нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера в «Челси».В источнике
Подробнее о событии
alt

«Челси» имеет устную договорённость с Вернером, документы почти готовы

Евро-футбол.ру 05:02
alt

«Челси» может купить еще трех игроков, помимо Вернера

FAPL.ru 02:00
alt

Директор «Лейпцига»: «Сделка с „Челси“ по Вернеру еще не заключена»

Sportbox.RU вчера в 10:34
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости