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Полузащитник «Аякса» Зиеш может перейти в «Челси»
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Сумма трансфера составит €45 млн. Отмечается, что футболист согласовал личный контракт с «Челси» до 2025 года.В источнике
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Подробнее о событии
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Зиеш впервые прокомментировал информацию о переходе из «Аякса» в «Челси»

Чемпионат 12:29
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«Аякс» официально объявил о переходе Зиеша в «Челси»

Sportbox.RU 08:22
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«Аякс» подтвердил переход Зиеша в «Челси» за 40 млн евро

Metaratings 08:14
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