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«Челси» согласовал трансфер хавбека «Аякса»
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Хавбек "Аякса" Хаким Зиеш продолжит карьеру в "Челси". По сведениям Voetbal International, "синие" договорились о летнем трансфере футболиста за 40-45 миллионов евро.В источнике
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«Челси» договорился о летнем трансфере полузащитника «Аякса» Зиеша

Sport24.ru 08:45 
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Хаким Зиеш переходит в «Челси»

ChelseaNews.Ru 10:27
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«Челси» согласовал летний трансфер Зиеша. «Аякс» получит 40-45 млн евро

Sports.ru 08:23
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