«Челси» согласовал трансфер хавбека «Аякса»

Хавбек "Аякса" Хаким Зиеш продолжит карьеру в "Челси". По сведениям Voetbal International, "синие" договорились о летнем трансфере футболиста за 40-45 миллионов евро.