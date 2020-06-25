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«Челси» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы
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В центральном матче 31-го тура чемпионата Англии на «Стэмфорд Бридж» сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Стали известны стартовые составы команд.В источнике
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Челси – Манчестер Сити 2:1 текстовая

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