Sports.ru«Челси» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Рахима Стерлинга«Челси» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Рахима Стерлинга.Sports.ru"Челси" согласовал с "Манчестер Сити" сумму выкупа Стерлинга, которая составит около 45 млн фунтов плюс бонусы.Футбол РоссииВ прошедшем сезоне Стерлинг забил 17 мячей и отдал девять результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.Спорт-ЭкспрессТухель, как предполагает BBC Sport, планирует задействовать англичанина, забившего в прошлом сезоне 17 голов и сделавшего 8 результативных передач, в качестве так называемой ложной девятки.КоммерсантъЧитать далееСвернутьLiveResult.RuSports.ruChelseablues.ruЕвро-футбол.руМатч ТВBetOnSport24.ruGoal-Box.RuVprognoze.ruRT на русскомREGNUMКоммерсантъChelseaNews.RuLegalbetПодробнее о событииSky Sports: «Манчестер Сити» и «Челси» договорились о трансфере нападающего СтерлингаRT на русском18:27«Манчестер Сити» и «Челси» договорились о трансфере СтерлингаSport24.ru17:55Рахим Стерлинг перейдет в «Челси» за 45 миллионов фунтов плюс бонусыФутбол на Куличках17:13«Манчестер Сити» и «Челси» договорились о трансфере Стерлинга — СМИМатч ТВвчера в 16:47Стерлинг станет одним из трёх самых высокооплачиваемых игроков АПЛЕвро-футбол.ру17:39Стерлинг согласовал личный контракт с «Челси»Legalbet7 июля в 02:49Стерлинг станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Челси»LiveResult.Ru7 июля в 01:48Показать ещёОценить5