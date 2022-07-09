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«Челси» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Рахима Стерлинга

«Челси» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Рахима Стерлинга.
Sports.ru
"Челси" согласовал с "Манчестер Сити" сумму выкупа Стерлинга, которая составит около 45 млн фунтов плюс бонусы.
Футбол России
В прошедшем сезоне Стерлинг забил 17 мячей и отдал девять результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
Спорт-Экспресс
Тухель, как предполагает BBC Sport, планирует задействовать англичанина, забившего в прошлом сезоне 17 голов и сделавшего 8 результативных передач, в качестве так называемой ложной девятки.
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