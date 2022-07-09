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«Челси» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Рахима Стерлинга

«Челси» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Рахима Стерлинга.
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Отмечается, что если все пойдет согласно плану, Стерлинг присоединится к своему новому клубу на предсезонном турне по США.
РИА Новости
По информации источника, клубы согласовали сумму трансфера за вингера — «Челси» заплатит за англичанина 45 миллионов фунтов, в том числе 10 миллионов в качестве бонусов.
Матч ТВ
В прошлом сезоне Стерлинг провёл за «Сити» 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал девять результативных передач.
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