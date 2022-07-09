Sports.ru«Челси» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Рахима Стерлинга«Челси» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Рахима Стерлинга.Sports.ruОтмечается, что если все пойдет согласно плану, Стерлинг присоединится к своему новому клубу на предсезонном турне по США.РИА НовостиПо информации источника, клубы согласовали сумму трансфера за вингера — «Челси» заплатит за англичанина 45 миллионов фунтов, в том числе 10 миллионов в качестве бонусов.Матч ТВВ прошлом сезоне Стерлинг провёл за «Сити» 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал девять результативных передач.ЧемпионатЧитать далееСвернутьSports.ruЧемпионатЕвро-футбол.руМатч ТВChelseablues.ruSportliga.comVprognoze.ruMetaratingsSport24.ruChelseaNews.RuODDS.ruREGNUMМК-СпортVesti.kzКоммерсантъПодробнее о событии«Челси» и «Манчестер Сити» договорились о переходе СтерлингаMetaratings00:12Athletic: «Челси» договорился с «Манчестер Сити» о трансфере Стерлинга за 56 млн евроРИА Новости19:01Sky Sports: «Манчестер Сити» и «Челси» договорились о трансфере нападающего СтерлингаRT на русском18:27«Челси» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Рахима СтерлингаSports.ru17:48Стерлинг станет одним из трёх самых высокооплачиваемых игроков АПЛЕвро-футбол.ру17:39Стерлинг выбрал себе сразу три топ-клубаSportliga.com7 июля в 06:10«Челси» завершает переговоры с «Ман Сити» по трансферу СтерлингаSoccer.ru7 июля в 04:17Показать ещёОценить7