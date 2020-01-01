«Челси» и ПСЖ интересуются голкипером «Милана» Доннаруммой

По данным издания, в 21-летнем вратаре заинтересованы "Челси" и ПСЖ. Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард намерен найти голкипера, так как сомневается в игре Кепы Аррисабалаги.