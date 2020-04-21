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«Челси» и ПСЖ интересуются голкипером «Милана» Доннаруммой
56orb.ru
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  • RT на русском
  • Олимпиада Токио 2020
По данным издания, в 21-летнем вратаре заинтересованы "Челси" и ПСЖ. Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард намерен найти голкипера, так как сомневается в игре Кепы Аррисабалаги.В источнике
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СМИ: «Челси» претендует на вратаря «Милана» Доннарумму

RT на русском 09:10
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«Челси» и ПСЖ интересуются голкипером «Милана» Доннаруммой

Soccernews.ru 08:59
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«Челси» намерен побороться за вратаря сборной Италии Доннарумму

Вести.Ru 08:52
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