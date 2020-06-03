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«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»
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«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино. В текущем сезоне Тимо провел 29 матчей в Бундеслиге, забил 25 голов и отдал 7 ассистов.В источнике
Подробнее о событии
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У «Ливерпуля», «Челси» и «МЮ» есть 12 дней, чтобы купить Вернера за 55 млн евро. Дальше скидки закончатся

Sports.ru 3 июня в 07:24
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«Челси» намерен перехватить Вернера, несмотря на желание игрока перейти в «Ливерпуль»

Чемпионат 3 июня в 03:27
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Опция выкупа Вернера за € 55 млн истекает 15 июня

Sport24.ru 3 июня в 02:59 
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