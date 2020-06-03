«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»

«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино. В текущем сезоне Тимо провел 29 матчей в Бундеслиге, забил 25 голов и отдал 7 ассистов.