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«Челси» намерен перехватить Вернера у «Ливерпуля»
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Лондонский «Челси» хочет перехватить форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера, который может пополнить состав «Ливерпуля».В источнике
Подробнее о событии
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У «Ливерпуля», «Челси» и «МЮ» есть 12 дней, чтобы купить Вернера за 55 млн евро. Дальше скидки закончатся

Sports.ru вчера в 07:24
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У грандов Премьер-Лиги остается 12 дней, чтобы выкупить Вернера

FAPL.ru вчера в 06:05
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«Челси» делает всё возможное, чтобы подписать звезду Бундеслиги

ChelseaNews.Ru вчера в 05:01
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