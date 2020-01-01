«Челси» хочет получить 40 млн фунтов за Бакайоко

«Челси» намерен продать полузащитника Тьему Бакайоко, выступающего за «Монако» на правах аренды. Лондонцы хотят получить 40 миллионов фунтов стерлингов за трансфер игрока.