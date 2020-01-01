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«Челси» хочет получить 40 млн фунтов за Бакайоко
ChelseaNews.Ru
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«Челси» намерен продать полузащитника Тьему Бакайоко, выступающего за «Монако» на правах аренды. Лондонцы хотят получить 40 миллионов фунтов стерлингов за трансфер игрока.В источнике
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«Челси» огласил стоимость Бакайоко

Soccernews.ru 06:30
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«Челси» хочет продать Тьемуа Бакайоко за 40 миллионов фунтов

Футбол на Куличках 03:57
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«Челси» готов отпустить Бакайоко за 40 миллионов фунтов

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