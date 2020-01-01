НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧемпионат Франции по футболу завершен досрочно«Крылья Советов» накажут вратаря Фролова за критику российских властейСКА объявил об уходе Коскиранты, Лехтеря, Зуба, Зубарева и БарабановаПанарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавирусаПрядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата РоссииSoccer.ru«Челси» хочет получить 40 млн фунтов за БакайокоChelseaNews.Ru3ChelseaNews.RuFootballHDSoccernews.ru«Челси» намерен продать полузащитника Тьему Бакайоко, выступающего за «Монако» на правах аренды. Лондонцы хотят получить 40 миллионов фунтов стерлингов за трансфер игрока.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Челси» огласил стоимость БакайокоSoccernews.ru 06:30«Челси» хочет продать Тьемуа Бакайоко за 40 миллионов фунтовФутбол на Куличках 03:57«Челси» готов отпустить Бакайоко за 40 миллионов фунтовСпорт-Экспресс 03:48рекламаГлавноеЧемпионат Франции по футболу завершен досрочно«Крылья Советов» накажут вратаря Фролова за критику российских властейСКА объявил об уходе Коскиранты, Лехтеря, Зуба, Зубарева и БарабановаПанарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавирусаПрядкин назвал наиболее удобную дату для рестарта чемпионата РоссииНовости