«Челси» хочет продать семь игроков этим летом

Лондонский клуб уверен, что "Атлетико" выкупит контракт нападающего Альваро Мораты. Кроме того, "Челси" хочет продать защитника Курта Зума, интерес к которому проявляет "Тоттенхэм".