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«Челси» хочет продать семь игроков этим летом
Невские Новости
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Лондонский клуб уверен, что "Атлетико" выкупит контракт нападающего Альваро Мораты. Кроме того, "Челси" хочет продать защитника Курта Зума, интерес к которому проявляет "Тоттенхэм".В источнике
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