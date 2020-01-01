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Football-fun.ruFootball-fun.ru
«Челси» готов разгрузить состав, но Канте и Жоржиньо не уйдут
Football-fun.ru
  • Football-fun.ru
  • ChelseaNews.Ru
В январе «Челси» никого не подписал, хотя на тот момент срок действия трансферного бана, наложенного ФИФА, уже истёк. Сейчас Фрэнк Лэмпард хочет усилить состав.В источнике
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