«Челси» готов разгрузить состав, но Канте и Жоржиньо не уйдут

В январе «Челси» никого не подписал, хотя на тот момент срок действия трансферного бана, наложенного ФИФА, уже истёк. Сейчас Фрэнк Лэмпард хочет усилить состав.