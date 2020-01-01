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«Челси» лидирует в гонке за Коутиньо
ChelseaNews.Ru
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«Челси» опережает конкурентов в гонке за полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающим за «Баварию» на правах аренды.В источнике
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«Челси» близок к тому, чтобы завершить подписание одной из главных целей Фрэнка Лэмпарда

ChelseaNews.Ru 03:00
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«Челси» — лидер в борьбе за Коутинью

Спорт-Экспресс вчера в 22:00
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«Челси» лидирует в гонке за Коутиньо

Soccer.ru вчера в 17:54 
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