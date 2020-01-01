НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Тоттенхэм» не претендует на Коутиньо«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Хаверца«Арсенал» присоединился к МЮ и «Челси» в борьбе за БернардескиАгент Филиппе Коутиньо: «Мой клиент хочет вернуться в Англию»СМИ: «Ювентус» проявляет интерес к КоутиньоГлавноеСемин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставкуМалафеев прокомментировал конфликт с ДзюбойСергей Семак продлил контракт с «Зенитом»Емельяненко опередил Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов MMA«Амур» расторг контракты с Каблуковым и КарповымSoccer.ru«Челси» лидирует в гонке за КоутиньоChelseaNews.Ru2ChelseaNews.RuFootballHD«Челси» опережает конкурентов в гонке за полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающим за «Баварию» на правах аренды.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Челси» близок к тому, чтобы завершить подписание одной из главных целей Фрэнка ЛэмпардаChelseaNews.Ru 03:00«Челси» — лидер в борьбе за КоутиньюСпорт-Экспресс вчера в 22:00«Челси» лидирует в гонке за КоутиньоSoccer.ru вчера в 17:54 рекламаЕщё по теме«Тоттенхэм» не претендует на Коутиньо«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Хаверца«Арсенал» присоединился к МЮ и «Челси» в борьбе за БернардескиАгент Филиппе Коутиньо: «Мой клиент хочет вернуться в Англию»СМИ: «Ювентус» проявляет интерес к КоутиньоГлавноеСемин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставкуМалафеев прокомментировал конфликт с ДзюбойСергей Семак продлил контракт с «Зенитом»Емельяненко опередил Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов MMA«Амур» расторг контракты с Каблуковым и КарповымНовости