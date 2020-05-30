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«Челси» лидирует в гонке за Коутиньо
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«Челси» опережает конкурентов в гонке за полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающим за «Баварию» на правах аренды.В источнике
Подробнее о событии
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Marca: Коутиньо не перейдет в «Тоттенхэм» из-за большой зарплаты. Моуринью тоже не заинтересован в игроке

Бомбардир.ру вчера в 15:24
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«Челси» лидирует в гонке за Коутиньо

Soccer.ru вчера в 17:54 
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«Тоттенхэм» отказался от трансфера Коутиньо

Чемпионат вчера в 12:53
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