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Бомбардир.руБомбардир.ру
«Челси» могут покинуть десять футболистов
Sports.ru
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По информации The Times, «Стэмфорд Бридж» в скором времени могут покинуть до десяти футболистов.В источнике
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