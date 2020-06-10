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«Челси» может объявить о переходе Вернера до конца недели
LiveSport.ru
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Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер очень близок к переходу в лондонский «Челси», Как сообщает Express, о сделке может быть официально объявлено уже на этой неделе.В источнике
Подробнее о событии
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