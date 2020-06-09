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Газета.RuГазета.Ru
«Челси» намерен приобрести Хаверца у «Байера-04»
Sports.ru
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Лондонский "Челси" намерен приобрести полузащитника Кая Хаверца у леверкузенского "Байера-04".В источнике
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«Челси» нацелился на Кая Хаверца

FAPL.ru 00:00
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«Челси» намерен приобрести Хаверца у «Байера-04»

Газета.Ru вчера в 23:47
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«Челси» попытается приобрести у «Байера» Хаверца

Sport24.ru вчера в 19:23 
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